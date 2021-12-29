Уряд упродовж року 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів, — Шмигаль

Кабінет Міністрів у 2021 році 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цьому році уряд 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів. Зокрема, двічі були підвищені мінімальні виплати для тих, хто має повний стаж, проведено індексацію і для непрацюючих, і для працюючих пенсіонерів, суттєво збільшені доплати військовим пенсіонерам, а також мінімальні пенсії для "чорнобильців". Уже другий рік поспіль здійснюються доплати українським пенсіонерам за віком", - заявив Шмигаль.

Прем’єр додав, що з грудня середня пенсія в Україні становить майже 4 тисячі гривень, і запевнив, що підвищення пенсій буде і в 2022 році.

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