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Військові навчання РФ та Білорусі відбудуться у 1 кварталі 2022 року, - Путін

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Військові навчання РФ та Білорусі відбудуться у 1 кварталі 2022 року, - Путін
Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання у першому кварталі 2022 року.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Як ви і пропонували, ми проведемо навчання на початку року, військові узгодять. У березні, лютому, не знаю, коли вони вирішать", - сказав президент РФ на зустрічі Лукашенком.

Так Путін відреагував на пропозицію Лукашенка продовжувати навчання білоруських військових роботі з новими зразками техніки, що закуповується в РФ.

"Процес навчань зупиняти не треба. Я знаю, що ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусії. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами", - сказав Лукашенко.

Топ коментарі

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек грла москальня іпуча.

    Обом (братанам)
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
  • Шрек Баблокат
    Неудачный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей»
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    Официальных сообщений об успешном выведении полезной нагрузки на заданную орбиту так и не последовало. Иностранные источники сообщают, что разгонный блок «Персей» после отделения смог произвести только одно включение двигательной установки вместо четырех запланированных по типовой девятичасовой схеме, в результате чего сейчас блок «Персей» вместе с макетом полезной нагрузки (предположительно, массой 2,6 тонны) находится на круговой орбите с высотой всего 170 х 200 км вместо геостационарной орбиты высотой 36 тысяч км. Ожидается, что в результате в течении около месяца разгонный блок «Персей» с макетом полезной нагрузки сойдет с нынешней круговой орбиты и сгорит в атмосфере. Общая масса разгонного блока «Персей» с полным запасом топлива составляет 20 тонн.
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