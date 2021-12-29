Обшуки у представників "ЄС" проведено у справі щодо постачання вугілля з окупованих територій, - ДБР

Державне бюро розслідувань підтверджує факт проведення обшуків у представників партії "Європейська солідарність".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

В Бюро нагалади, що розслідують разом з СБУ та Офісом генпрокурора провадження щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола цього кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 року слідчими ДБР на підставі відповідних ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження", - повідомили у ДБР.

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В Бюро зауважили, що провели обшуки "тільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень".

Нагадаємо, раніше керівник Центрального штабу партії "ЄС" Олександр Турчинов заявив про проведення обшуків у представників політсили Онищенка й Березенка.