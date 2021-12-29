Уряд затвердив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей на території, де діє воєнний стан.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 29 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У документі йдеться, що запровадження заборони або обмеження здійснює військове командування на підставі указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Також військові командири разом із військовими адміністраціями (у разі їх створення) можуть самостійно або із залученням органів влади ухвалювати рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей. Про таке рішення у разі його ухвалення мають повідомити через ЗМІ.

У своєму рішенні командування має обґрунтувати необхідність й зазначити строки запровадження заборони на пересування, а також надати перелік людей чи населених пунктів, яких заборона стосується. Також у рішенні зазначать інші пов’язані з цим заходи.

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Воєнний стану може вводитися у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" передбачає запровадження трудової повинності для працездатних осіб на роботах оборонного характеру, а також використання ресурсів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони. Він також передбачає комендантську годину та особливий режим в'їзду і виїзду, перевірку документів громадян, огляд речей, транспорту та багажу, квартирну повинність для розміщення військовослужбовців.

Контролюватиметься і діяльність ЗМІ. Йдеться про регулювання їх роботи, а також використання для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення.

Крім того, держава в умовах воєнного стану матиме право примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань. Водночас згідно з Конституцією право на життя не може бути обмежено, як і право на житло, а от право на мистецьку діяльність можуть обмежити.

За умови усунення загрози президент України може прийняти указ про дострокове скасування воєнного стану.

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