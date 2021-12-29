Байден збирається сказати Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можна шляхом дипломатії, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час майбутньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним скаже, що домогтися деескалації ситуації навколо України все ще можливо дипломатичними методами.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також він зазначив, що участі Байдена та Путіна у запланованих на 10 січня переговорах у Женеві не передбачається. Водночас, уточнив він, в переговорах, що організуються з американської сторони Держдепартаментом, братимуть участь співробітники Пентагону та Ради національної безпеки США.

Як наголосив співробітник Білого дому, США продовжують роз'яснювати Росії, що "для справжнього прогресу на цих переговорах потрібні умови деескалації" ситуації навколо України.

Також він повідомив, що США склали перелік аспектів політики Росії, які викликають занепокоєння, які Вашингтон планує представити Москві у "відповідний момент".

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"Ми вже кілька тижнів перебуваємо в критичній точці, і для роботи над цією (проблемою. – Ред.) потрібен високий рівень взаємодії та спроби виробити курс деескалації", – резюмував він.