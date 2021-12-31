Українські військові у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

Наступного року 167 військовослужбовців та співробітників Збройних Сил України вирушать на навчання до військових навчальних закладів 13 іноземних держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.

Відповідний План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних сил України у військових навчальних закладах іноземних держав підписав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам наші військові можуть підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних вишах і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові матимуть змогу пройти таке навчання у Великій Британії, США, Туреччині, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині", – зазначив міністр.

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Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

Резніков також уточнив, що для створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу Збройних сил України у поточному році розроблено та затверджено низку документів, які дадуть змогу набути військовим фахівцям нових компетенцій. Йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року, реалізація якої дасть змогу створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний та воєнний час.

Міністерство оборони закликає військових та співробітників ЗСУ брати активну участь у відборі в рамках Плану кадрового забезпечення міжнародних програм навчання.

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