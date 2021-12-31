Близько 10 тисяч пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах, - Укрзалізниця

У новорічну ніч близько 10 тисяч пасажирів подорожуватимуть у 86 поїздах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт АТ "Укрзалізниця".

У компанії нагадують, що на період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще 2-м поїздам подовжено маршрут та 4-м збільшено періодичність курсування.

Залізничники фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року.

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Також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів Українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.