Небо України у новорічну ніч охоронятимуть понад тисячу військових

У новорічну ніч повітряний простір над Україною та за її межами моніторитимуть десятки радіолокаційних станцій, прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 та чергові ланки Су-27 і МіГ-29.