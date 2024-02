Столтенберг та Блінкен обговорили російську тематику після розмови Байдена та Путіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це Столтенберг написав у Twitter у п'ятницю

"Поговорив із держсекретарем Блінкеном про важливість деескалації в тому, що стосується суттєвої концентрації сил РФ поблизу України", - написав він.

"Ми готові до діалогу в рамках ради Росія-НАТО 12 січня", - нагадав Столтенберг.

