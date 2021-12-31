Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із катарською делегацією, що прибула в Україну на чолі з членом правлячої в Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, та обговорив реалізацію спільних інвестиційних проєктів у сфері інфраструктури, агропромислового комплексу.

Як передаэ Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Президент України наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.

"Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів", – сказав Зеленський.

Президент відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема збільшення показників українського експорту до Катару на 75%, та наголосив на готовності забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.

Зеленський також привітав ініціативу створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.







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