Новини

Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару

2 07835
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із катарською делегацією, що прибула в Україну на чолі з членом правлячої в Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, та обговорив реалізацію спільних інвестиційних проєктів у сфері інфраструктури, агропромислового комплексу.

Як передаэ Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Президент України наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.

"Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів", – сказав Зеленський.

Президент відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема збільшення показників українського експорту до Катару на 75%, та наголосив на готовності забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.

Зеленський також привітав ініціативу створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.

Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару 01
Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару 02
Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Шо, инвестиции с Омана уже освоили, теперь очередь до Катара дошла?
  • Ан Мур
    Оман?
    Емірати?
    Катар?
    Явочні коспіративні квартири?
  • Юрій Вінгорськи
    з язика зняв...
    поки писав, а тут ті ж самі регіони..
    раз я не один так думаю, то ми переможемо.
    СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини