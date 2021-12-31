Україна зіткнеться з дефіцитом і опиниться в залежності від Росії через рішення Кабміну регулювати ціни на газ, - видобувні компанії

Примусове вилучення Кабміном до 20% природного газу приватних компаній за "операційною собівартостю" призведе до падіння видобутку, дефіциту газу та посилення залежності від Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві асоціації газовидобувних компаній, до яких входить державний "Нафтогаз України".

"Зупинка інвестиційної діяльності цілком логічно призведе до щорічного падіння газовидобутку, зменшення податків у державний та місцевий бюджети, скорочення робочих місць в секторі та суміжних галузях. Крім того, враховуючи ймовірний запуск Північного потоку – 2 та ризик скорочення або повного припинення транзиту російського газу через територію України, це суттєво послабить енергетичну безпеку нашої країни.", - заявили в асоціації.

Рішення уряду зобов'язати всі компанії продавати 20% свого газу на приватній біржі за визначеною ціною в асоціації вважають зривом реформи, відмовою від європейської інтеграції.

"Державне регулювання ціни на видобутий газ – це абсолютно неринковий механізм, через який, без перебільшення, ми можемо втратити власне газовидобування. Якщо ми створили ринок газу в Україні, то треба працювати за правилами, адже ключовим аспектом роботи будь-якого інвестора є довіра до держави. Долати енергетичну кризу потрібно опираючись на досвід європейських країн, а не завдяки обмеженням чи примусовим діям, які направлені на діяльність приватних газовидобувників", - наводяться в заяві слова генерального директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

Нагадаємо, 30 грудня уряд вирішив зобов'язати усі газовидобувні компанії продавати 20% свого газу на приватній "Українській енергетичній біржі". Ціна не повинна перевищувати "операційну собівартість" видобутку.