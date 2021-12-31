Україна утримує весь європейський фронт, - посол Естонії Кууск

Україна у протистоянні з Російською Федерацією сьогодні утримує весь європейський фронт.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Можлива збройова допомога Естонії Україні була дуже добре прийнята у Києві. Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, це показує, що Україна не самотня, має друзів навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу просто зараз", - сказав Кууск.

Посол зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай потрібна Україні.

"Україна - країна, яка перебуває у стані війни, і вона вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту до свого оборонного бюджету... Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію", - наголосив Кууск.

Нагадаємо, Міноборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

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