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Байден зателефонує Зеленському 2 січня: обговорять нарощування Росією військ на кордонах України, - ЗМІ

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Байден зателефонує Зеленському 2 січня: обговорять нарощування Росією військ на кордонах України, - ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову у неділю, 2 січня. Зокрема, вони обговорять нарощування Росією військ на кордонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter, а також на агентство Reuters, яке у свою чергу посилається на представника Білого дому.

"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав журналіст AP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України

Топ коментарі

  • Alex Firman
  • q4ma
    Та ніхто нічого з ним обговорювати не буде. Просто дідо Байден розповість бубочці, про що він домовлявся спочатку з ******, а потім з НАТО та ЄС. І то не про все.
  • Grigor Sten
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