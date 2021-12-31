Байден зателефонує Зеленському 2 січня: обговорять нарощування Росією військ на кордонах України, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову у неділю, 2 січня. Зокрема, вони обговорять нарощування Росією військ на кордонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter, а також на агентство Reuters, яке у свою чергу посилається на представника Білого дому.

"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав журналіст AP.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension. — darlene superville (@dsupervilleap) December 31, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України