Байден зателефонує Зеленському 2 січня: обговорять нарощування Росією військ на кордонах України, - ЗМІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter, а також на агентство Reuters, яке у свою чергу посилається на представника Білого дому.

"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав журналіст AP.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension.