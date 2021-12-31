Зеленський підтвердив майбутню розмову з Байденом 2 січня: "Як ми і домовилися - нічого про Україну без України"
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у неділю, 2 січня, у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
"Як ми і домовилися з нашим стратегічним партнером - США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (провести. - Ред.) чергові переговори з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", - написав він.
Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – 🇺🇸, нічого про 🇺🇦 без 🇺🇦. Запланували в неділю чергові перемовини з @POTUS, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2021