НАЗК нагадало чиновникам, щоб не забували декларувати коштовні подарунки

Національне агентство з питань запобігання корупції напередодні нового 2022 року нагадало чиновникам про вимоги до декларування подарунків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило в Телеграмі.

"Новорічні свята — це час домашнього сімейного затишку, справжніх чудес та, звісно ж, подарунків. І якщо в дитинстві про подарунки ми писали до Святого Миколая, то в дорослому житті доброчесні посадовці не забувають повідомити про коштовні гостинці від рідних та близьких до НАЗК", - ідеться в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що в декларації за 2021 рік посадовцям необхідно вказати подарунки від рідних та близьких на суму понад 11 895 грн (5 прожиткових мінімумів).

Якщо новорічний подарунок коштує понад 113 500 грн (50 прожиткових мінімумів), то впродовж 10 днів з моменту отримання доброчесні декларанти мають подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

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Отримувати подарунки на суму понад 2 379 грн (1 прожитковий мінімум) від особи (групи осіб), яка не є близькою, посадовцям заборонено, згідно із Законом "Про запобігання корупції".

"НАЗК щиро бажає вам у наступному 2022 році, щоб усі ваші надії справдилися, близькі були здорові, а вас оточували лише доброчесні люди", - наголосили у Нацґагентстві.

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Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало оновлену редакцію роз’яснень, що охоплює понад 200 найпоширеніших питань до кампанії декларування 2022 року.

У роз’ясненнях можна знайти відповіді як на традиційні питання, так і на ті, що почали виникати в декларантів лише минулого року, зокрема щодо "ковідної тисячі".

В оновленій редакції є також роз'яснення щодо правильного заповнення нових та змінених блоків у новій формі декларації, яка запрацювала з 1 грудня. Крім того, наявні відповіді на нові питання, що найчастіше надходять до НАЗК від декларантів, зокрема, як дізнатися назву територіальної громади для заповнення адресних блоків, як декларувати майно, яке взяте в лізинг, чи потрібно декларувати аліменти тощо.