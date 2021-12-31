Звільнений Гарбарук прокоментував скандал із відвертою сукнею Тишкун: "Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати"

Звільнений нещодавно заступник міністра освіти Ігор Гарбарук детально прокоментував скандал, що виник через відверте вбрання Христини Тишкун під час зустрічі в міській раді Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, в коментарі ТСН він повідомив, що Тишкун ніколи не була його помічницею і співробітницею Міносвіти, а на робочій зустрічі у львівській мерії вона була присутня як експерт, яка працювала над одним із проектів Міністерства.

"Вона була долучена до підготовки концепції і організації одного з освітніх проектів. Слово "помічниця" - недоречне. Це була звичайна робоча зустріч, ніяка не офіційна. Чому це так все роздули? Ми мали поспілкуватися з приводу розвитку професійно-технічної освіти Львова", - розповів Гарбарук.

Ексчиновник також додав, що сукню дівчини він побачив ще перед зустріччю, але вона його не збентежила.

"Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати, тому що насправді це суперечить європейським принципам. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює - це її особисте", - наголосив Гарбарук.

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За його словами, оскільки зустріч проводилася 24 грудня, напередодні Різдва, жінка нібито мала плани на вечір.

"Вона у цей день, наскільки мені відомо, збиралася зустрічатися зі своїми колегами після обіду. В свято кожен вдягається так, як він вважає за потрібне", - зазначив Гарбарук.

Коментуючи рівень стосунків із Тишкун він наголосив, що вони - суто робочі.

"Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона - фаховий юрист. По-друге, вона - фаховий менеджер, тобто вона - організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація", - сказав він.

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Сама Тишкун прокоментувала цей скандал в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1", опублікованому 31 грудня.

"Хочу одразу розставити крапки над "і". Я не працівниця Міністерства освіти, я не держслужбовиця. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту та куратором. Я була пов'язана з цим проєктом зі сторони медійності та комунікації, а не як його помічник", – заявила жінка.



За словами Тишкун, до міськради Львова її привела цікавість та бажання особисто познайомитися з мером Андрієм Садовим.



"Я сама зі Львова і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Я не брала участі ні в яких переговорах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича, він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото", – розповіла вона.



Жінка назвала свій профіль у соцмережах провокативним, водночас вона вважає, що через відверту сукню на неї несправедливо навішували тавро.



"У принципі мій акаунт у Instagram несе провокаційний підтекст. Я розумію це. Але… Це заборонено? Це провокація – викликати реакцію. Правда, я не очікувала такої. Я хочу боротися з тим, з чим зараз бореться весь світ і від чого страждають жінки. Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності та проявів сексизму, з якими я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду. По моєму зовнішньому вигляду оцінили мій інтелект, навісили мені тавро", – сказала Тишкун.

Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

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Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.

Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун, яка представилася помічницею Гарбарука. А ще вона - директорка компанії "БК ЗАБУДОВА", яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24 грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.