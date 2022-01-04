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Токаєв ввів надзвичайний стан в Алмати і у "вогнищі" протестів Мангістауській області

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Токаєв ввів надзвичайний стан в Алмати і у "вогнищі" протестів Мангістауській області
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vласть.

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Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

"У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року", - йдеться в указі Токаєва.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Похоже что казахи таки не белорусы
  • Власов Сергей b3083465
    Dagon


    @Dagon04790320

    ·
    https://twitter.com/Dagon04790320/status/1478406906335141888 4 ч



    Мерзавец, негодяй, подонок Патрушев прилетел в Нурсултан вместе с бандой гэбэшников. Бейте насмерть этих ублюдков, пока есть у вас ваша Родина !!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Кацапы сейчас про свой Байконур вспомнят 😀😀😀
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