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"Мій перший візит у 2022 – до Станиці Луганської та Києва", - Боррель прибув в Україну

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"Мій перший візит у 2022 – до Станиці Луганської та Києва", - Боррель прибув в Україну
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель оприлюднив фото з аеропорту Харкова і повідомив про початок свого візиту до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості", – написав Боррель у твіттері.

Також читайте: Боррель перед візитом в Україну обговорив з генсеком НАТО Столтенбергом нарощування РФ військової потужності на кордонах

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Леся Валігура
    Це капець. Боррель - на Донбас, а зеленський - в Буковель. Ганьба.
  • 5 копійок
    Поїхав в Буковель, а опиниться знов в Омані і дещо перетре з кремлядями.
  • три - пятнадцать
    це просто:
    боррель лох і йому не 42, а буба нелох і йому теж не 42..
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