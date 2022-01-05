В Алмати введено комендантську годину, на вулицях з'явились бронетранспортери

В казахстанському місті Алмати на період надзвичайного стану вводиться комендантська година. Указом президента обмежений в'їзд в місто і виїзд з нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З метою "забезпечення безпеки населення міста Алмати" президент Казахстану Токаєв видав указ, яким вводиться ряд обмежень, зокрема:

Ввести в межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на термін до 00:00 19 січня 2022 року.

Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 хвилин до 7:00.

Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати і наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан". Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати

Запровадити на період дії надзвичайного стану наступні заходи та часові обмеження:

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посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту; встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, в місті Алмати; забезпечити перевірку документів, що посвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд їхніх речей, транспортних засобів; обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд з нього; заборонити організацію та проведення мирних зібрань, видовищних, спортивних та інших масових заходів; заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб; заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції; забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд із зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

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У мережі поширюються відео зі входом бронетехніки в Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені в місто.

БТР пытается скрыться от протестующих граждан #Казахстан, Алматы pic.twitter.com/f78fbSUWcv — ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 4, 2022

конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.

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Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.