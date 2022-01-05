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США готові направити додаткові сили в Європу у разі вторгнення РФ в Україну, - Пентагон

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США готові направити додаткові сили в Європу у разі вторгнення РФ в Україну, - Пентагон
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що союзники США по НАТО поки не запитували додаткової військової допомоги в контексті ситуації навколо України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це залежить від того, як ми раніше заявляли, чи буде інше вторгнення і чи запросить який-небудь союзник по НАТО розгортання додаткового потенціалу. Ми б розглянули цей запит. Жодна з цих двох умов не відбулася", - сказав Кірбі.

Він також повідомив, що союзники США по НАТО не зверталися на даний момент до Вашингтону щодо змін в позиціонуванні або направленні додаткових військових можливостей на тлі ситуації навколо України.

"Я не збираюся спекулювати щодо конкретних озброєнь, але поки не було запитів щодо позиціонування або запитів додаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО", - додав представник Пентагону.

Також читайте: США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих у разі вторгнення Росії, - The New York Times

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Adrew Warko
    Если паРаша нападёт на Украину, США разместят военных в Польше.
    Сильный ход. Если сосед нападёт на соседа, полиция грозит
    разместить в соседнем районе дополнительный патруль.
  • Sophia-Maria Duglass
    «поки не було запитів щодододаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО"
    ВСЕ что нужно знать о Франции и Германии , которые ВОСЬМОЙ ГОД якобы заботятся об Украине , у которой гибнут граждане от агрессора
  • NonCFist
    _Да, предотвращать новое вторжение, по всему, не намерены. История Второй Всемирной их ничему не научила - дожидаются Третью...
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