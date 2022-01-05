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США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс

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США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс
США сподіваються, що масштабні санкції, які можуть бути запроваджені щодо Росії через ситуацію навколо України, так і залишаться гіпотетичними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка, якщо агресія Росії щодо України продовжиться, залишаться гіпотетичними, тому що ми щирі у нашому бажанні продовжувати дипломатію та деескалацію", - сказав Прайс під час брифінгу.

Він зазначив, що не готовий обговорювати публічно, у чому саме полягатимуть можливі санкції.

За його словами, російська сторона розуміє, про що йдеться.

"Це ті заходи, які ми спеціально вирішили не вводити у 2014 році через величезний вплив, який вони мали б на російську економіку", - наголосив представник Держдепу.

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При цьому він додав, що питання санкцій навряд чи займатиме важливе місце у переговорах між США та Росією у Женеві.

"Я не очікую, що на питанні про санкції сильно акцентуватиметься під час двосторонніх дискусій між першим заступником держсекретаря Венді Шерман та її російським колегою в Женеві у понеділок", - сказав він.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Наш Осел зна все про напад. І про погоду на два місяці вперед. Так що можете поїхати в Буковель, якщо застанете та проконсультуватись. Головне - не паритись і прибрати лінію в голові.
  • Максим Максимович b5166c8f
    путин тоже на это "сподивается".
  • neverlok lok
    протесты в Казахстане начались из-за подорожания пропана на заправках до 150% ну и на фоне зубожиння народа ..У нас что пропан не дорожал и мы богато живем ?
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