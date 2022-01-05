Президент Казахстану Токаєв відправив уряд країни у відставку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента Казахстану.

"Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан постановляю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан", - йдеться у документі.

Виконання обов'язків прем'єр-міністра тимчасово покладено на Аліхана Смаїлова, першого заступника глави уряду.

Указ набуває чинності від дня підписання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.