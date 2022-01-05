Тіла трьох людей виявили біля доменної печі на території меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі, - ДСНС

На території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в неексплуатуємому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 січня о 12:45 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Маріуполь на території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в неексплуатуємому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла 3 загиблих осіб (не є працівниками об’єкту)", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що причина смерті встановлюється правоохоронними органами.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

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