Протести у Казахстані: у МВС країни повідомляють про затримання понад 200 осіб і 95 постраждалих співробітників ОВС

У Казахстані за порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомила пресслужба МВС республіки.

"За порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб", - йдеться у повідомленні міністерства.

"За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування", - повідомили у відомстві.

За даними МВС, під час заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.

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Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

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