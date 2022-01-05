Новини

Протести у Казахстані: у МВС країни повідомляють про затримання понад 200 осіб і 95 постраждалих співробітників ОВС

8 07995
Протести у Казахстані: у МВС країни повідомляють про затримання понад 200 осіб і 95 постраждалих співробітників ОВС
У Казахстані за порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомила пресслужба МВС республіки.

"За порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб", - йдеться у повідомленні міністерства.

"За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування", - повідомили у відомстві.

За даними МВС, під час заворушень постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Алмати введено комендантську годину, на вулицях з'явились бронетранспортери

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати.

Нагадаємо, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються протести. Масові акції невдоволення розпочалися у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики застосували газ та шумові гранати проти мітингарів у Казахстані. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Ивашин 054948b9
    Не палитесь так явно , промосковские бойцьі невидимого фронта ! Для вас и Майдан - "бардак" , а Янукович - лигитивньій 😂
  • Игорь Левченко 078d13db
    Казахи - не беларусы, своих задержанных отобьют.
  • Scorpman Y
    зебил, не манипулируй!)) комуналка выросла в 2014 - потому что твой любимый януковощ ограбил Украину и сдрыснул в Ростов, а хозяин твоего зеЛоха офшорного обвалил курс гривны, украв более 5.5. млрд.долл.
    Более того, при Порошенко субсидимя ПОЛНОСТЬЮ перекрывала рост цен на комуналку, и получить ее было ЛЕГКО.
    При зеЛохе - субсидию ОТМЕНИЛИ или сделали недоступной.. при том что комуналка ВЫРОСЛА в 1.5-2 раза - вот потому ты и орешь что "коммуналка больше пенсии"
    жри, не обляпайся - это расплата за твой идиотизм))
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини