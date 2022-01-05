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"Це стратегія": Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених

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"Це стратегія": Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що стратегія його уряду щодо вакцинації полягає в тому, щоб "роздратувати" людей, які не перенесли уколів проти коронавірусу, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише The Guardian.

"Я не збираюся злити французів. Але щодо нещеплених, я дуже хочу їх розсердити. І робитимемо це до кінця. Це стратегія", – сказав президент.

Зауваження Макрона прозвучали в той час, коли парламент Франції обговорював новий закон, який, якщо його буде прийнято, означатиме, що тільки повністю вакциновані - а не ті, у кого негативний результат тесту на COVID - матимуть право на отримання медичного сертифікату країни наступного місяця.

Перепустка, введена цього літа, потрібна у Франції для доступу до закритих громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри, а також для посадки на потяги далекого прямування та літаки.

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"У демократії найлютіші вороги - брехня та дурість", - сказав Макрон.

За словами Макрона, Франція вакцинувала майже 90% населення, яке має право на вакцинацію, і "чинить опір лише дуже незначній меншості".

Президент, який сказав, що хоче балотуватися на другий термін на президентських виборах у квітні, але не оголошуватиме своє рішення доти, доки "ситуація зі здоров'ям не дозволить", додав, що він "не збирається садити у в'язницю [нещеплених] або примусово вакцинувати їх.

Тому, за його словами, "ми маємо їм сказати: з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не можете піти на каву, ви більше не можете піти в театр. Ти більше не зможеш піти у кіно".

Макрон додав: "Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним. Хтось безвідповідальний не є громадянином".

Серія нових демонстрацій противників коронавірусних обмежень пройшла 4 січня у різних частинах Німеччини.

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Топ коментарі

  • Sergii Naushenko
    Тобто негативні тести вже не визнаватимуться, а чинними будуть тільки сертифікати вакцинації?
    Тобто, те що ти здоровий - нікому не цікаво, всіх однаково примушують пройти природній відбір шляхом введення в свій організм експериментальної рідини?
    Якщо так - то Макрон свідомо провокує в країні чергову революцію і військовий стан.
    І цей "передовий досвід" незабаром візьмуть на озброєння інші країни
  • Василь Довганенко 7230397a
    Скоро, від ковіда, як і при цукровому діабеті, будуть колоти два рази на день.
  • Moose White
    Они там совсем слетели с катушек? Ну не работает этот шмурдяк против коронавирусов. А делать людей зависимыми от не эффективного продукта и называть его вакциной это преступление против человечества. Всё это закончится очень плохо и в первую очередь для эксперементаторов...
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