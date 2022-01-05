"Це стратегія": Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише The Guardian.
"Я не збираюся злити французів. Але щодо нещеплених, я дуже хочу їх розсердити. І робитимемо це до кінця. Це стратегія", – сказав президент.
Зауваження Макрона прозвучали в той час, коли парламент Франції обговорював новий закон, який, якщо його буде прийнято, означатиме, що тільки повністю вакциновані - а не ті, у кого негативний результат тесту на COVID - матимуть право на отримання медичного сертифікату країни наступного місяця.
Перепустка, введена цього літа, потрібна у Франції для доступу до закритих громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри, а також для посадки на потяги далекого прямування та літаки.
"У демократії найлютіші вороги - брехня та дурість", - сказав Макрон.
За словами Макрона, Франція вакцинувала майже 90% населення, яке має право на вакцинацію, і "чинить опір лише дуже незначній меншості".
Президент, який сказав, що хоче балотуватися на другий термін на президентських виборах у квітні, але не оголошуватиме своє рішення доти, доки "ситуація зі здоров'ям не дозволить", додав, що він "не збирається садити у в'язницю [нещеплених] або примусово вакцинувати їх.
Тому, за його словами, "ми маємо їм сказати: з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не можете піти на каву, ви більше не можете піти в театр. Ти більше не зможеш піти у кіно".
Макрон додав: "Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним. Хтось безвідповідальний не є громадянином".
Серія нових демонстрацій противників коронавірусних обмежень пройшла 4 січня у різних частинах Німеччини.