З воїном 95-ї ОДШБ Ігорем Тичиною, який 27 грудня зазнав важкого поранення від кулі російського снайпера і помер 1 січня, попрощаються завтра у Коростені. ФОТО

Завтра, 6 січня, у місті Коростень об 11.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання з українським воїном Ігорем Тичиною, який 27 грудня минулого року зазнав важкого кульового поранення біля Нью-Йорку Донецької області та помер 1 січня не виходячи із коми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 6 січня, у місті Коростень Житомирської області, об 11.00 на центральній площі міста розпочнеться церемонія прощання з Ігорем Олеговичем Тичиною, 2001 року народження, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, який 27 грудня минулого року в районі селища міського типу Нью-Йорк Торецької міськради Бахмутського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення від російського снайпера.

Воїн знаходився у комі та помер 1 січня увечері у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (Харків).

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