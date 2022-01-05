Переговори з Росією входять у вирішальну фазу, - МЗС Німеччини

Для подолання ескалації навколо України потрібен діалог.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила у середу глава МЗС ФРН Анналена Бербок перед вильотом до США.

"Що стосується Росії, то загальне посилання європейців та уряду США зрозуміле: дії Росії мають ціну, і вихід із кризи може бути лише через діалог. Ми чітко говорили про це російському уряду в останні кілька днів і тижнів. Зараз ми входимо у вирішальну фазу, під час якої очікуються важливі переговори на різних рівнях", - зазначила глава МЗС.

За її словами, США - "найсильніший союзник європейців".

"Сила трансатлантичного альянсу вимірюється не танками та ракетами, а тим, що ми діємо спільно, коли це особливо важливо", - сказала Бербок.

Глава МЗС ФРН проведе у Вашингтоні переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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