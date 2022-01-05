Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 10 січня, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав на своїй сторінці у твітері.
"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він.
Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".