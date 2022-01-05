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Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ

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Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 10 січня, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав на своїй сторінці у твітері.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО збирає позачергове засідання через нарощування військ РФ в Україні та на її кордонах

Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".

Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО 10 січня: Це частина масштабних зусиль зі стримування агресії РФ 01

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Какой-то дебильный хоровод в натуре ,сдержать раиссию можно только наступив ей на глотку а это значит ,принять Украину в НАТО и чем скорей тем лучше ,не понимать этого могут лишь кретины.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А що ? Посидять, позвіздять, поганяють з пустого в порожнє. Потім відзвітують про рух до Нато.
  • Ганибек Кожахметов
    Краще вони на цьому засіданні обговорили зняти всі перешкоди на постачання всієї української продукції до країн НАТО без квот та інших перешкод, а то як завжди на прикінці січня з'явиться інформація, що річні квоти на мед до ЄС вже вичерпані.
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