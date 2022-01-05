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"Ймовірність цього сценарію близька до нуля", - посол України у ФРН Мельник упевнений, що Меркель після відставки не працюватиме на Росію

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"Ймовірність цього сценарію близька до нуля", - посол України у ФРН Мельник упевнений, що Меркель після відставки не працюватиме на Росію
Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це виключено! Ангелу Меркель можна оцінювати по-різному, але це - ні", - сказав Мельник, коментуючи побоювання, що Меркель піде дорогою Шрьодера і очолить "Північний потік-2" чи "Роснєфть".

"Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири", - додав посол.

Він виключив можливість повернення Меркель в економічну сферу, а тим більше у сферу впливу російського бізнесу.

"Ймовірність цього сценарію близька до нуля. І я схильний довіряти людям з її оточення, які кажуть, що у політику ексканцлерка також навряд повернеться", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол Мельник

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Топ коментарі

  • Ted 7b76f4bb
    Вона и до відставки уже працювала на Рашшу
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    странно..
    всю жизнь работала на москалей а тут...
    устала Алла..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    вона вже працювала на лапатню...
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