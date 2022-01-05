Держприкордонслужба виготовила майже 2000 бухт колючого дроту, які підуть на кордон із Білоруссю, - Дейнеко

Державна прикордонна служба виготовила на власних потужностях майже 2000 бухт колючого дроту, повідомляється на сайті відомства у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в розгорнутому виробництві встановлено три лінії, які дають змогу виробляти дротяні загородження типу "Єгоза" та сітку рабицю. Також створено необхідний штат групи забезпечення, який працює позмінно", - розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час відвідування цеху з виробництва дротяних загороджень, розгорнутий у Головному центрі підготовки особового складу відомства.

За його словами, виготовлений дріт буде скеровано для встановлення на кордоні з Білоруссю.

"Така робота є вкрай актуальною. Враховуючи необхідність швидкого й ефективного облаштування кордону ці загородження – один з елементів організації завдань згідно з відомчим планом інженерного облаштування. На сьогодні вони вже використовуються на напрямках, що потребують першочергового облаштування", - сказав керівник відомства.

Для забезпечення безперебійного виробництва "Єгози" коштом резервного фонду Державного бюджету закуплено майже 300 тонн сировини, ще понад 200 тонн сировини прикордонники отримали від низки організацій, ідеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що через можливі міграційні потоки з Білорусі Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону: з листопада минулого року облаштовано десятки кілометрів загороджень. Постійно працюють 30 створених інженерних груп прикордонників. Окрім того, від місцевих органів самоврядування, представників громадськості, благодійних організацій для облаштування кордону також отримано близько 1500 бухт колюче-ріжучої стрічки спірального типу "Єгоза".

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Як повідомлялося, у листопаді Кабінет Міністрів України виділив 175 млн грн на здійснення першочергових заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації соціального характеру, пов'язаної з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській частині державного кордону. На посилення захисту державного кордону з Білоруссю було виділено 214 млн грн, зокрема 76 млн грн Держприкордонслужбі для зміцнення вразливих ділянок кордону та закупівлю колючого дроту.