Мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану (оновлено)
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві соцмережі.
Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:
- Негайне звільнення всіх політичних в'язнів.
- Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
- Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
- Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
- Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
- Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
- Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.
До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.
Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.
Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.
Як повідомляє "Радіо Азаттик", люди, що вийшли на акції протесту, самі розповіли про свої вимоги. Вони знають про відставку уряду, але також хочуть:
- зміни виборного законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців;
- обмеження президентських повноважень;
- розширення повноважень парламенту;
- повернення до Конституції 1993 року.