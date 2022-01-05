Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву про відставку і пішов з політики
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Прямий, замість Назарбаєва цю посаду обійматиме сам президент Казахстану Каси-Жомарт Токаєв. Про це він заявив під час свого звернення до громадян.
Зазначається, що Токаєв пообіцяв діяти максимально жорстко проти протестувальників, які вступатимуть у сутички з поліцією. Він запевнив, що перебуває у столиці Нур-Султані та не збирається її покидати.
Нагадаємо, що масові протести у Казахстані тривають з 2 січня. Акції протесту розпочалися через подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.
Як відомо, президент Казахстану ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області
Крім того, громадянам України радять утриматися від поїздок до Казахстану через масові протести та режим надзвичайної ситуації у певних регіонах країни.