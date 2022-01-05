Синевир, Асканія-Нова, Шацькі озера, Трускавець: в "Укравтодорі" розповіли, де якісні дороги для туристів. ПЕРЕЛІК

Упродовж 2020-2021 років за програмою президента "Велике будівництво" було відремонтовано сотні кілометрів доріг, що ведуть до морських і гірськолижних курортів, бальнеологічних центрів, фортець та інших туристичних місць України. У цьому році роботи будуть продовжені.

"Укравтодор" на своїй сторінці у фейсбуці перелічив основні маршрути, якими вже можна користатися з комфортом, передає Цензор.НЕТ.

"Попри виклики пандемії, відремонтовані дороги підштовхнули українців більше подорожувати всередині країни", - констатує відомство.



Фото: "Укравтодор"

Зокрема, в Одеській області відновили понад 50 км доріг, що ведуть до моря, а на шляху до Одеси (траса М-05 Київ - Одеса) реконструювали міст через Хаджибейський лиман.

У Миколаївській і Херсонській областях також ремонтували дороги до моря, однією з найважливіших з них є Т-15-13, що йде до Очакова і Чорноморської коси.

"Дорога ще минулого літа була в жахливому стані. Туристи та місцеві жителі місцями об'їжджали розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями. Цього сезону усі 37 км шляху відремонтовано та мають два шари нового асфальтобетону", - розповіли в "Укравтодорі".

У Запорізькій області повністю відремонтували 119-кілометрову дорогу до Бердянська і ще 42 км шляху до курортної Кирилівки, вперше за 40 років.

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Серед інших важливих завершених проєктів – відремонтовано 22 км дороги до заповідника Асканія-Нова на Херсонщині, половину маршруту до природного парку Святі гори на Донеччині, десятки кілометрів шляхів, що ведуть до природного парку Шацькі озера на Волині, дороги до курортів Трускавець та Східниця на Львівщині.

Триває робота над маршрутом Мале Карпатське коло. Минулого року на Закарпатті відремонтували понад 44 км дороги Р-21 Долина – Хуст, що веде до Синевиру, цьогоріч зроблять ще 12 км. Також у Львівській області планують відновити дороги М-06 Київ-Чоп і Т-14-24, що ведуть до Славського.

Крім того, відновлені дороги до Шевченківського національного заповідника (Черкащина), Музею Сковороди (Харківщина), дому-музею Франка (Львівщина), 55 км траси Н-03 до Кам’янця-Подільського (Хмельниччина) та багато інших маршрутів.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, лише у 2021 році за програмою "Велике будівництво" було відновлено понад 7 тисяч км автошляхів по всій країні.