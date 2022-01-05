"ЄС" вимагає терміново виплатити заборгованості та підвищити зарплату співробітникам Нацполіції, - заява

Масове невдоволення рівнем заробітних плат та масштабний відтік кадрів з лав Національної поліції – це наслідок провальної політики влади Зеленського, яка загрожує національній безпеці і безпеці громадян. Особливо, коли західні союзники попереджають українську владу про можливе широкомасштабне вторгнення російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

Свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні. Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником.

Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення. Серед головних причин – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ої зарплати, невиплата понаднормових та ковідних доплат і систематичний тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів.

Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції.

Тому "Європейська Солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти у позаробочий час, - Монастирський

Також вимагаємо виплатити поліцейським заборгованості за всіма доплатами та віддати належну копам 13-ту зарплату.

Окремо чекаємо на звіт міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та щодо розподілу понад 98 мільярдів гривень, які МВС отримало на 2022 рік.

Так само ми вимагаємо підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах.

Українські захисники, на яких лежить відповідальність за захист держави від російської агресії, заслуговують на гідну оплату праці та всебічну підтримку держави!