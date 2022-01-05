В АрселорМіттал Кривий Ріг заявили про блокування всіх рахунків компанії з ініціативи Генпрокуратури

У Криворізькому гірничо-металургійному комбінаті ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг заявили, що 4 січня кошти на всіх рахунках компанії було заблоковано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ с посиланням на НВ, про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Рахунки заблокували, оскільки представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року рішення суду щодо накладення арештів на рахунки підприємства у рамках розслідування щодо рентних платежів.

В АМКР зазначили, що 4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд відхилив цивільний позов проти компанії, поданий Державною податковою службою.

7 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України відкрили кримінальну справу проти одного з керівників АрселорМіттал Кривий Ріг, що компанія вважає прикладом політичного тиску. В АМКР зазначають, що юридичних підстав для блокування рахунків компанії немає, оскільки цивільний процес не ведеться.

"Після того, як окружний суд виніс рішення на користь АрселорМіттал, і поки адміністративний позов податківців перебуває на розгляді, Генеральна прокуратура вжила агресивних заходів проти компанії, що суперечить букві та духу закону", — заявив заступник гендиректора АМКР з адміністративних питань Артем Філіп'єв.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року СБУ та Офіс генерального прокурора України повідомили про підозру у службовому підробленні та навмисному ухиленні від сплати податків фінансовому директору АрселорМіттал Кривий Ріг. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на 2,2 млрд грн.

У вересні минулого року Держекоінспекція наклала на АрселорМіттал Кривий Ріг штраф у 450 млн грн через завдання шкоди екології. У компанії не згодні і судитимуться.

До цього, у 2019 році, СБУ відкрила кримінальне провадження проти АМКР за статтею 441 (екоцид) Кримінального кодексу України. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував АМКР за невиконання зобов’язань щодо покращення екологічної ситуації у Кривому Розі.

Також у 2019 році Офіс великих платників податків Держфіскальної служби провів планову перевірку і збільшив податкові зобов’язання АрселорМіттал Кривий Ріг на 7,9 млрд грн, зокрема щодо рентної плати за користування надрами. Комбінат оскаржив донарахування до Державної податкової служби України, вони були частково скасовані. Частину донарахувань АрселорМіттал Кривий Ріг продовжує оскаржувати в суді.

Голова СБУ Іван Баканов заявляв, АМКР отримує з державного бюджету більше, ніж платить в нього податків. В компанії це спростовують.