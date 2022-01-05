Дуда затвердив спрощення працевлаштування для громадян України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців.

Про це повідомила канцелярія польського президента.

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Згідно зі змінами, громадяни України та ще п’яти країн зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.

До цього декларація про доручення роботи іноземцеві дозволяла працевлаштування в Польщі протягом шести місяців на рік, отримання наступної декларації вимагало піврічної перерви.

Нові норми також передбачають спрощення процедури отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та зацифрування цього процесу.

Від іноземця при поданні заяви на карту перебування більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього достатньо інформації про те, що заробіток закордонного працівника не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши лише договір працевлаштування з зазначеною заробітною платою.

Крім того, до переліку обставин, які не вимагають від іноземця видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.

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Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхнього опублікування в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.

За приблизними даними, нині в Польщі перебувають до 2 млн українців.