Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Шумів і Катеринівки, - пресцентр ОС
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
В напрямку Авдіївки ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.