США заявляють, що подальші перемовини можливі лише за участі партнерів по НАТО, але не згадує про залучення України, Грузії та Молдови, - Сергій Соболєв

Складається враження, що країни НАТО та українське керівництво перебувають у різних вимірах. Українська влада не звертає уваги на ключові безпекові питання.

Таку думку висловив нардеп Сергій Соболєв ("Батьківщина") у статті Цензор.НЕТ, коментуючи нещодавню телефонну розмову між президентами США й України.

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Заяви Зеленського після переговорів із Байденом є продовження того, що сталося декілька місяців тому, вважає Соболєв.

"Тоді ключові розвідки ЄС та США оголосили про загрозу російського вторгнення в Україну, а в цей момент із вуст перших осіб нашої держави та тих, хто відповідає за безпекову складову, звучали прямо протилежні заяви - що ніяких проблем немає. Далі були переговори Байдена і Путіна, де президент США чітко висловив позиції відносно відповідальності Росії за подальшу ескалацію, оголосивши про можливе введення надзвичайних санкцій у разі спроби вторгнення в Україну. А українська сторона продовжує розказувати про фейковий закон про деолігархізацію та так звані реформи, які чомусь найбільше "б’ють" по малому та середньому бізнесу й ніяк не стосуються великих корпорацій, які й надалі тримають Офіс президента у своїх "міцних обіймах".

Таке враження, що країни НАТО та українське керівництво перебувають у різних вимірах. Це відображається на тому, які пріоритети вибудовуються як головні. Коли весь світ із жахом слідкує за останніми заявами п’ятірки держав, які володіють ядерною зброєю, коли вони беруть на себе гарантії недопущення ядерної війни, але там ні слова не сказано про безпекову ситуацію в світі загалом, у нас про це навіть не говорять. А це ключове питання має обговорюватися на усіх рівнях, що і роблять офіційні представники США, НАТО та ЄС", - зазначив він.

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У переговорному процесі щодо України є ще важливий аспект – чітка позиція США про те, що подальші перемовини можливі лише за участі їхніх партнерів по НАТО, але е згадано Україну, Грузію та Молдову.

"Але не було ні слова про залучення таких країн, як Україна, Грузія та Молдова, які є найближчими із програми "Східного партнерства" до початку процесу інтеграції до Альянсу. Оце мене більше хвилює, тому що без цих трьох країн вирішуватимуть, що це за ультиматуми висловлює Росія про нерозширення НАТО. Зараз Путін високо підняв планку й сам себе загнав у ненормальну ситуацію, коли в кінцевому варіанті йому потрібно хоч щось виторгувати в результаті цієї історії. Позиція США, Канади та європейських країн НАТО досить чітка: Росія не має права втручатися у цей процес, ніхто не давав ніяких гарантій під час розпаду Радянського Союзу про нерозширення НАТО. Країни Альянсу зрозуміло позиціонують: хто буде наступним його членом - лише їхнє питання та тієї країни, яка подає заявку про вступ. А світова безпека – це інше питання, яке не може розглядатися в рамках розширення НАТО", - уточнив Соболєв.