Часи розмежування сфер впливу минули, безпека в Європі неможлива без безпеки України, - Боррель

Розмежування сфер впливу - неактуальне питання для сучасної Європи, безпека якої неможлива без миру в Україні.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо наразі не лише незвичайне нарощування військ уздовж українського кордону, але також було представлено дві угоди, в яких Росія говорить про безпеку в Європі. Але ми більше не живемо за часів Ялти. Розмежування сфер впливу - це вже не питання 2021-2022 рр. Безпека в Європі та безпека в Україні, тому що Україна - це частина Європи, - це те, що насамперед стосується українців та європейців", - сказав Боррель ЗМІ у Луганській області у середу.

За його представника Євросоюзу, він перебуває в Україні насамперед, щоб ще раз наголосити на повній підтримці ЄС незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України, а також щоб разом працювати над деескалацією конфлікту.

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"Немає безпеки в Європі без безпеки України. Зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку мають включати ЄС та Україну. Будь-які дискусії про Україну мають включати Україну, насамперед. Говорити про безпеку в Європі неможливо без консультацій та участі європейців. Тому ми в сильній координації зі США, НАТО та іншими країнами-однодумцями, і це пояснює, окрім бажання висловити нашу підтримку Україні, мою присутність тут сьогодні", - заявив Боррель.

Він додав, що конфлікт на кордонах України - на порозі того, щоб заглибитись, і зростає напруженість щодо європейської безпеки загалом.

"Росія накопичує війська та зброю в дуже незвичайній манері навколо кордону України. І цей процес стався дуже швидко. Дозвольте нагадати, що минулого літа, декілька місяців тому, коли президент Байден уперше відвідав Європу, першочерговою причиною стурбованості був Китай. І коли президент Байден та президент Путін зустрілися в Женеві, вважалося, що США та Росія перебували у процесі налагодження комунікації. Але наразі все відрізняється", - зазначив Боррель.

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