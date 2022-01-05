Україна придбала турецький комплекс бойового управління ADVENT
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.
Про постачання системи управління боєм заявив один із керівників підрозділів компанії HAVELSAN у ролику до Нового року, повідомив турецький ресурс TurDef
Система бойового управління ADVENT відповідає потребам оперативного підходу у використанні сил і засобів у комплексі, а не на одиничному кораблі. Найімовірніше, її встановлять на корвет Ada, який будують для українських ВМС.
Комплекс має архітектуру, яка сприяє швидкому та правильному процесу прийняття рішень командуванням і забезпечує гнучку структуру у використанні нової зброї та датчиків. ADVENT можна інтегрувати в наземні, підводні, повітряні та надводні платформи, щоб вони діяли в одній ланці.
ADVENT – це вдосконалена система бойового керування. Нині її використовують Військово-морські сили Туреччини. Система встановлена на багатьох турецьких кораблях: на двох корветах типу ADA, на десантному кораблі ANADOLU, кораблі спецпризначення Ufuk, фрегатах Barbaros і Istanbul.