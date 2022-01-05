Україна придбала турецький комплекс бойового управління ADVENT

Турецька компанія HAVELSAN експортувала до України систему бойового управління ADVENT власної розробки. Найімовірніше, її встановлять на корвет Ada, який будують для українських ВМС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

Про постачання системи управління боєм заявив один із керівників підрозділів компанії HAVELSAN у ролику до Нового року, повідомив турецький ресурс TurDef

Система бойового управління ADVENT відповідає потребам оперативного підходу у використанні сил і засобів у комплексі, а не на одиничному кораблі. Найімовірніше, її встановлять на корвет Ada, який будують для українських ВМС.

Комплекс має архітектуру, яка сприяє швидкому та правильному процесу прийняття рішень командуванням і забезпечує гнучку структуру у використанні нової зброї та датчиків. ADVENT можна інтегрувати в наземні, підводні, повітряні та надводні платформи, щоб вони діяли в одній ланці.

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ADVENT – це вдосконалена система бойового керування. Нині її використовують Військово-морські сили Туреччини. Система встановлена на багатьох турецьких кораблях: на двох корветах типу ADA, на десантному кораблі ANADOLU, кораблі спецпризначення Ufuk, фрегатах Barbaros і Istanbul.

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