На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану впроваджено на два тижні на всій території Казахстану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними державний телеканал "Хабар 24", обмеження діятимуть до 19 січня на території усієї країни.

"Вони впроваджені у зв'язку із загостренням ситуації, для забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку", - повідомив телеканал.

Раніше президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях.

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