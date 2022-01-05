На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану
11 608117
Режим надзвичайного стану впроваджено на два тижні на всій території Казахстану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними державний телеканал "Хабар 24", обмеження діятимуть до 19 січня на території усієї країни.
"Вони впроваджені у зв'язку із загостренням ситуації, для забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку", - повідомив телеканал.
Раніше президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях.