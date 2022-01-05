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На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану

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На всій території Казахстану впроваджено режим надзвичайного стану
Режим надзвичайного стану впроваджено на два тижні на всій території Казахстану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними державний телеканал "Хабар 24", обмеження діятимуть до 19 січня на території усієї країни.

"Вони впроваджені у зв'язку із загостренням ситуації, для забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку", - повідомив телеканал.

Раніше президент Казахстану впровадив режим НС в Алмати, Нур-Султані, Мангістауській та Алматинській областях.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Зеленский слишком тупой, чтобы за чем-то следить. Он просто говорящий попугай.
  • Дмитрий Ч
    ***, а у них столько развлечений было! Шо и Сватов по ящику показывать не будут? Тогда да...
  • Maksim Perepelitca
    Що , у мене новий сосід ???
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