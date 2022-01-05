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"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок

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"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок
Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав він журналістам у Вашингтоні за підсумками переговорів з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

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"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії".

За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.

Блінкен наголосив, що "Північний потік-2" став однією з тем, які вони обговорили.

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Топ коментарі

  • Turambar
    Якщо??!!

    А в 2014-му що не вторгнення було, тупі уйобки? Може вже після того пуйла треба було виїбати і висушити, а ви йому газопровід за "гарну поведінку відкриваєте"??!!
  • NonCFist
    _Очнись, плужара, они вторглись ещё в 2014! А в 2010 напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Но вы, подлецы и мерзость, просто отказались называть вещи своими именами - чтобы вам не пришлось по-настоящему давать отпор фашистской расие!
  • S. Fogger
    Такое впечатление что никто в мире не понимает ситуацию: Если ***** вторгнется, Украине в условиях полномасштабной войны уже будет похеру запустят СП2 или нет.
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