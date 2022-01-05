"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен після переговорів з головою МЗС Німеччини Бербок
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Важко уявити, що газопровід "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав він журналістам у Вашингтоні за підсумками переговорів з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.
"Важко уявити, що газ піде цим трубопроводом у разі російської агресії".
За словами Блінкена, таким чином, цей газопровід є важелем тиску на Росію.
Блінкен наголосив, що "Північний потік-2" став однією з тем, які вони обговорили.