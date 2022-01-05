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Скаргу Януковича і справу про держзраду повернуто до суду першої інстанції

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Скаргу Януковича і справу про держзраду повернуто до суду першої інстанції
Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-центр Київського апеляційного суду.

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"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі

  • Орест Орест
    Федорыч, казахи там тебе квартиранта готовят, пиши в скарге «В связи с ухудшающими жилищными условиями
  • Остап Журавель
    это значит, что у нас нелюстрированны судьи, путлерасты жируют за наш счет, и пока никого не боятся.
  • Sav UA
    І що це значить?
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