Кабмін виділив кошти для поетапного підвищення зарплат поліцейським, - Клименко

Кабінет Міністрів України виділив гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із січня.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня.

Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат НЕ ОТРИМАЮТЬ", - написав Клименко у фейсбуці.

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Очільник Нацполції нагадав, що у 2021 році поліцейські отримували додаткові виплати: матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, на оздоровлення. Однак на так звану 13-ту зарплату кошти не були закладені в бюджет-2021.

"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу", - підкреслив Клименко.

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