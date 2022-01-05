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Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО

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Сьогодні 99-літній день народження святкує легендарний сотенний УПА з Прикарпаття Мирослав Симчич (псевдо Кривоніс).

Як інформує Цензор.НЕТ, майбутній сотник народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів, Косівського району, в селянській сім’ї.

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич 01

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Мирослав Симчич прославився тим, що саме під його керівництвом у 1945 році під Космачем було розгромлено каральну дивізію НКВС на чолі генерал-майором Миколою Дергачовим, який мав стосунок до примусової депортації кримських татар, чеченців та інгушів. А тепер їхав взяти Космач — бандерівську столицю Прикрапаття.

Бій за Космач тривав три дні без перерви. Сам Симчич отримав поранення. Війська НКВС було знищено.

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич 02

Сотня Симчича. Джерело: bastion.tv

Мирослава Симчича арештували у грудні 1948 року. За низкою звинувачень його було засуджено до 25 років ув'язнення. Загалом Кривоніс провів понад 32 роки в ув'язненні та засланні через діяльність в УПА.

Торік у жовтні Верховна Рада підтримала присвоєння звання Героя України Мирославу Симчичу.

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич 03

Джерело: gk-press.if.ua.

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Топ коментарі

  • Yan Pastars
    Слава Українським воїнам
  • I D 1f3b7626
    Батько наш - Бандера, Україна - Мати!!! Мирославу Симчичу Слава...Тричі!!!
  • Vika Lysenko
    Герою Слава ! Здоровья и любви близких !
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