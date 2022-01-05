Заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані - частина стандартної російської методички з дезінформації, - Білий дім

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі назвала стандартною російською дезінформацією заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані.

Про це Псакі заявила під час брифінгу 5 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ми чули низку божевільних російських заяв, що за цим стоять США. Я скористаюся можливістю, щоб наголосити, що вони абсолютно хибні і є частиною стандартної російської інструкції з дезінформації. Ми бачили чимало такого в останні роки", - сказала вона.

Представниця Білого дому наголосила, що США закликають владу в Казахстані виявляти стриманість, а протестувальників - висловлювати свої вимоги мирно.

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