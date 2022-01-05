Погляди США та Німеччини на постачання Україні зброї відрізняються, – голова МЗС ФРН Бербок

США і Німеччина стоять на боці України перед обличчям загрози для неї з боку Росії, але їх погляди на питання допомоги Києву зброєю розходяться.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час спільної з главою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном пресконференції у Вашингтоні 5 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас інша позиція стосовно постачання зброї Україні", - сказала Бербок.

Водночас вона нагадала, що з 2014 року Німеччина допомогла побудувати в Україні військовий шпиталь і надавала медтехніку та матеріали, а чимало поранених українських військових лікуються в шпиталях Бундесверу.

Говорячи про можливі санкції, Бербок сказала, що з огляду на ситуацію на українсько-російському кордоні чітко було зазначено, що подальша військова ескалація і порушення суверенітету України потягне за собою "величезні економічні наслідки та торкнеться також фінансового сектору".

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Політик запевнила, що трансатлантичні партнери тісно координують позиції з цього питання. Очильник МЗС ФРН згадала в цьому контексті спільну німецько-американську декларацію (від липня 2021 року), в якій обидві держави зазначили, що повинні бути ефективні засоби відповіді, якщо Росія використає енергію в якості зброї. Новий федеральний уряд повністю погоджується з цим, і це записано в його коаліційній угоді, сказала міністр. Прямої відповіді на те, чи буде проєкт зупинено в разі агресії політик, яка до вступу на посаду відкрито критикувала "Північний потік 2", не дала.

Бербок зазначила, що "деструктивні дії Росії матимуть високу ціну, нова агресія проти України матиме суворі наслідки, російський уряд має бути свідомий цього".

Вона підкреслила, що єдина можливість виходу зі спіралі ескалації – діалог, альтернативи якому немає. У ФРН, заявила Бербок, роблять усе можливе для попередження нової агресії та нового порушення міжнародного права, і фактично встала на захист планів канцлера Олафа Шольца вступити в прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним якнайскоріше. "У Берліні раді, що Росія погодилась почати діалог", - додала глава німецького МЗС.

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