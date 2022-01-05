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Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов. ФОТО

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Президент Казахстану Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження.

Про це у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов 01

"Президент Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Влада кинула силовиків у нічну атаку на найбільше місто Казахстану. Судячи з відео та фото, підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження. Багато відео фіксують стрілянину чергами з автоматичної зброї в місті", - написав журналіст.

Бутусов зазаначає, що з'явилася інформація про більш як десятки вбитих протестувальників.

"За офіційними даними, вогнем у відповідь, за день убито 8 силовиків. Повідомляється, що двох казахських силовиків убито під час проведення "антитерористичної операції" в аеропорту Алмати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахстанські силовики заходять до Алмати для проведення антитерористичної операції. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • mrSmith
    Надеюсь, этого выродка поймают и на кол посадят.
    Хочется верить, что армия перейдет на сторону людей: и тогда этих «борцов с террористами» начнут убивать как бешеных собак!
  • Storm UA
    В любом случае русским уже не будет жизни в Казахстане.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    )(уйло подогнал два самолета "вагнеровцев""
    Думаю среди них есть и те которых Ермак с Нелохом слил..
    Теперь людей убивают
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