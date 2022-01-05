Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов. ФОТО

Президент Казахстану Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження.

Про це у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Влада кинула силовиків у нічну атаку на найбільше місто Казахстану. Судячи з відео та фото, підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження. Багато відео фіксують стрілянину чергами з автоматичної зброї в місті", - написав журналіст.

Бутусов зазаначає, що з'явилася інформація про більш як десятки вбитих протестувальників.

"За офіційними даними, вогнем у відповідь, за день убито 8 силовиків. Повідомляється, що двох казахських силовиків убито під час проведення "антитерористичної операції" в аеропорту Алмати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахстанські силовики заходять до Алмати для проведення антитерористичної операції. ВIДЕО