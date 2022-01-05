Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов. ФОТО
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Президент Казахстану Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження.
Про це у фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Токаєв оголосив "антитерористичну операцію" в Алмати. Влада кинула силовиків у нічну атаку на найбільше місто Казахстану. Судячи з відео та фото, підрозділи казахських силовиків проводять зачистку із застосуванням зброї на ураження. Багато відео фіксують стрілянину чергами з автоматичної зброї в місті", - написав журналіст.
Бутусов зазаначає, що з'явилася інформація про більш як десятки вбитих протестувальників.
"За офіційними даними, вогнем у відповідь, за день убито 8 силовиків. Повідомляється, що двох казахських силовиків убито під час проведення "антитерористичної операції" в аеропорту Алмати", - йдеться у повідомленні.