Ринок російських акцій впав після звернення президента Казахстану Токаєва по допомогу до ОДКБ

Ринок акцій у РФ впав під впливом інформації про ситуацію в Казахстані.

За підсумками основних торгів, ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі впали в межах 3,9%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Акції найбільших російських кампаній відреагували на звернення Токаєва за допомогою до ОДКБ зниженням: "Газпром" втратив 4,18% вартості акції, Сбербанк - 4,4%, "Яндекс" - 3,57%, "Роснефть" - 3,75%, ВТБ – 3,97%", - повідомило видання Коммерсант.

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