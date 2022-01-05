Кошти "АрселорМіттал", на які накладено арешт, є речовими доказами, - Генпрокуратура

За клопотанням прокурора ОГП накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг", визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграм пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"Згідно із матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в межах цього кримінального провадження фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства в листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрюваний вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи.

У повідомлені сказано, що клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в рамках чинного законодавства і в межах кримінального провадження,що Офіс генерального прокурора завжди послідовно відстоює інтереси інвесторів, однак передусім захищає закон.

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